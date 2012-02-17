Половина грабежей остаются нераскрытыми потому, что тагильчане поздно обращаются в полицию

За два месяца в Нижнем Тагиле в полицию поступило 11 заявлений о грабежах. И примерно каждый второй из них остался не раскрытым, говорит заместитель начальника полиции по оперативной работе нижнетагильского управления МВД Александр Казикин. Чаще всего потому, что тагильчане слишком поздно обращаются за помощью.

Так, накануне произошёл типичный грабёж – у поздно возвращавшейся домой женщины отобрали сумку. Она пришла домой. Рассказала об этом родственникам-друзьям. Посоветовалась. И лишь спустя три часа позвонила в полицию. В итоге – время упущено, работать на месте преступления с розыскной собакой уже слишком поздно, говорит Александр Казикин. Да и пострадавшему вспомнить лицо преступника уже не легко.

Чем больше прошло времени, тем труднее найти грабителя. Это простое правило подтверждают те случаи, когда в полицию жертвы обращались немедленно. Ведь, по словам Александра Казикина, правоохранители в любой момент готовы прийти на помощь.

Есть и несколько простых правил, как не стать жертвой грабежа. Старайтесь не ходить в одиночестве по тёмным улицам или пользуйтесь услугами такси, советует Александр Казикин.