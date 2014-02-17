Голышом по Тагилу: парню стало слишком жарко (ВИДЕО)
17 февраля 2014, 15:50Происшествия
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Вчера, 16 февраля, тагильчане могли заметить странное явление - по городу бегал совершенно голый мужчина. Очевидцы утверждают, он кричал, что его собираются убить.
Не знаете, что за голый дядька бегал по Газетной вчера, там еще две полицейские машины стояли спрашивает Людмила.
К сожалению, дать комментарий по материалам дела в пресс-службе МВД смогут только ближе к вечеру. Сейчас остается лишь предположить, что молодой человек вел себя так под действием галлюциногенного наркотика, который спровоцировал жар и страх. Однако, судя по видео, он заставил поволноваться случайных прохожих - никто не мог предположить, что придет ему в голову, а пытаться остановить парня никто не решался. Что касается полицейских машин, скорее всего, это были дежурные единицы ЧОПа.
Добавим, согласно административному законодательству, нарушителя спокойствия ждет штраф от 500 до 1000 рублей.
Видео сайта e1.ru
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