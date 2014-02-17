Голышом по Тагилу: парню стало слишком жарко (ВИДЕО)

К сожалению, дать комментарий по материалам дела в пресс-службе МВД смогут только ближе к вечеру. Сейчас остается лишь предположить, что молодой человек вел себя так под действием галлюциногенного наркотика, который спровоцировал жар и страх. Однако, судя по видео, он заставил поволноваться случайных прохожих - никто не мог предположить, что придет ему в голову, а пытаться остановить парня никто не решался. Что касается полицейских машин, скорее всего, это были дежурные единицы ЧОПа.