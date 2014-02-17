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Криминалисты расследовали дело Олега Сухочева. Он же Сухач и «смотрящий» за Вагонкой
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Криминалисты расследовали дело Олега Сухочева. Он же Сухач и «смотрящий» за Вагонкой

17 февраля 2014, 11:20Происшествия
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