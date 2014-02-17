Криминалисты расследовали дело Олега Сухочева. Он же Сухач и «смотрящий» за Вагонкой

Однако вернемся к делу о покушении. Как сообщает СКР по УрФО, вместе с Сухочевым обвиняются еще пятеро его подельников – Александр Дамин, Александр Бондарь, Сергей Коряков, Михаил Гутников и Виктор Калин. Им инкриминируют покушение на убийство (ч. 2 ст.105 УК РФ), вымогательство (ч. 3 ст. 163 УК РФ), хищение чужого имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ), легализацию похищенного (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ) и незаконный оборот оружия (ч. 2 ст. 222) – все дела 2010-го года.

Напомним, тогда Олег Сухочев, состоящий в окружении Деда Хасана, запланировал убийство крупного бизнесмена Екатеринбурга с целью завладения его бизнесом. На предпринимателя напали, когда он был за городом, избивали металлическим тросом. Однако на крики вовремя успели прибежать знакомые бизнесмена, и убийцам пришлось скрыться. Но после неудачного покушения подельники похитили у него долю и имущество на сумму около 10 млн руб. Чтобы легализовать похищенное, они совершили ряд сделок.

Что касается убийств 90-х, то первое организовано в 1996 году, когда в подъезде своего дома был застрелен Александр Цимбал, директор ТОО «Тюменьмонтажсантехкомплект». Позже в 1998 году Сухач «убрал» свидетелей одного из убийств, совершенных подельником. По этому делу также проходят Александр Седень, Василий Трохолев, Николай Волошин и Александр Галицын.

Добавим, Олег Сухочев получил известность в 2008 году, когда был коронован Вячеславом Иваньковым (Япончик, застрелен в 2009 году) и назначен «смотрящим» за одним из крупных районов Нижнего Тагила — Вагонкой.