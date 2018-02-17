Два автомобиля столкнулись на Лайском тракте в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
17 февраля, 22:00Происшествия
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Вечером 17 февраля в Нижнем Тагиле на Лайском тракте случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным известно, что участниками стали два автомобиля.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пользователь TagilCity.ru Юлия рассказала, что авария произошла перед поворотом на сад «Уралец 1» за Рогожино. Значительные повреждения получили два автомобиля – иномарка и ВАЗ-2112.
Также, по её словам, на обочине стояли другие автомобили, но, вероятно, они являются свидетелями дорожно-транспортного происшествия.
Скорее всего, не пропустили с главной, там плавный непонятный поворот и пригорок, из-за него встречку не видно, поэтому там часто сталкиваются лоб в лоб сообщают очевидцы.
Судя по состоянию отечественного автомобиля, в аварии есть пострадавшие. Официальная информация о дорожном инциденте от ГИБДД Нижнего Тагила будет известна позже.
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