Пьяный екатеринбуржец избил пожарного за попытку спасти его из задымленной квартиры

В ночь на 17 февраля в одной из квартир в Екатеринбурге подгорела еда. Из-за этого сработал датчик пожарной сигнализации, и огнеборцы незамедлительно отправились на вызов.

Однако хозяин задымленной квартиры открывать дверь не собирался. Как позже пояснили спасатели, мужчина изрядно выпил, после чего уснул. Пожарные были вынуждены взломать дверь в квартиру.

Разбуженный виновник возгорания был возмущен тем, что его сну помешали, и набросился с кулаками на одного из пожарных. Нетрезвый екатеринбуржец ударил спасателя в лицо. Пострадавшего госпитализировали, а дебошира доставили в полицию, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».