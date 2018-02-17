Пьяный екатеринбуржец избил пожарного за попытку спасти его из задымленной квартиры
17 февраля, 12:15Происшествия
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Сотрудники противопожарной службы в Екатеринбурге отправились на вызов. Однако нетрезвый хозяин квартиры, где начался пожар, набросился на спасателей с кулаками.
Сюжеты: Екатеринбург
В ночь на 17 февраля в одной из квартир в Екатеринбурге подгорела еда. Из-за этого сработал датчик пожарной сигнализации, и огнеборцы незамедлительно отправились на вызов.
Однако хозяин задымленной квартиры открывать дверь не собирался. Как позже пояснили спасатели, мужчина изрядно выпил, после чего уснул. Пожарные были вынуждены взломать дверь в квартиру.
Разбуженный виновник возгорания был возмущен тем, что его сну помешали, и набросился с кулаками на одного из пожарных. Нетрезвый екатеринбуржец ударил спасателя в лицо. Пострадавшего госпитализировали, а дебошира доставили в полицию, сообщается в группе «Инцидент Екатеринбург».
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