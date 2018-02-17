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Пьяный екатеринбуржец избил пожарного за попытку спасти его из задымленной квартиры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный екатеринбуржец избил пожарного за попытку спасти его из задымленной квартиры

17 февраля, 12:15Происшествия
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