1 человек погиб и 2 пострадали во время ДТП на окраине Екатеринбурга

16 февраля на 7-ом километре трассы на окраине Екатеринбурга произошло столкновение автомобилей Nissan March и Lexus 570. Согласно предварительной версии, Nissan во время съезда на трассу не предоставил преимущества Lexus, что привело к аварии.

Пассажир Nissan March погиб до приезда медиков, водитель другого автомобиля и его пассажир с ушибами доставлены в городскую клиническую больницу №23. В обстоятельствах ДТП теперь разбираются сотрудники дорожной полиции. По результатам проверки будет вынесено решение о степени вины каждого из участников аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.