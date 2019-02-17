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1 человек погиб и 2 пострадали во время ДТП на окраине Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1 человек погиб и 2 пострадали во время ДТП на окраине Екатеринбурга

Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: гибдд.рф/r/66
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