1 человек погиб и 2 пострадали во время ДТП на окраине Екатеринбурга
Сегодня, 15:22ПроисшествияФото: гибдд.рф/r/66
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На трассе возле Новосвердловской ТЭЦ произошло столкновение двух иномарок. В результате два человека пострадали, а один 73-летний гражданин скончался до прибытия медиков.
Сюжеты: Екатеринбург
16 февраля на 7-ом километре трассы на окраине Екатеринбурга произошло столкновение автомобилей Nissan March и Lexus 570. Согласно предварительной версии, Nissan во время съезда на трассу не предоставил преимущества Lexus, что привело к аварии.
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Пассажир Nissan March погиб до приезда медиков, водитель другого автомобиля и его пассажир с ушибами доставлены в городскую клиническую больницу №23. В обстоятельствах ДТП теперь разбираются сотрудники дорожной полиции. По результатам проверки будет вынесено решение о степени вины каждого из участников аварии, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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