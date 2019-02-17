54-летняя женщина разыскивается на территории Нижнего Тагила
Сегодня, 16:36ПроисшествияФото: vk.com/ckorpion_nt
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Родственники и знакомые, добровольцы поисковых отрядов разыскивают 54-летнюю Кулигину Ирину Николаевну. Пропавшая может нуждаться в медицинской помощи.
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщение о пропаже Ирины Николаевны поступило 17 февраля. Рост женщины составляет 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы коричневые с сединой, глаза серые. Одета была в вязаную чёрную шапку со стразами, сиреневый пуховик, чёрные штаны и серые кроссовки, сообщает поисковый отряд «Скорпион».
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Родственники сообщают о том, что Ирина Николаевна может нуждаться в медицинской помощи.
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