Перекрытия обрушились в здании университета в Санкт-Петербурге
В одном из университетов Санкт-Петербурга обрушились плиты перекрытия с пятого по второй этаж. Погибших и пострадавших нет.
Плиты перекрытия в университете ИТМО в Санкт-Петербурге обрушились в субботу, 16 февраля. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА «Новости».
Позднее телеканал НТВ опубликовал видео момента обрушения - сначала со стены начинает падать штукатурка, после чего резко гаснет свет и рушатся потолок и пол в коридоре на одном из этажей.
Плиты перекрытия обрушились со второго по пятый этаж. Как заявили в самом вузе, на момент происшествия в здании велись строительные работы, поэтому учащихся и преподавателей в рухнувших пролётах не было. Спасатели эвакуировали 81 человека. По предварительным данным, под завалами никого нет.
Площадь обрушения составила почти 150 квадратных метров. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах.