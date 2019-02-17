Перекрытия обрушились в здании университета в Санкт-Петербурге

Плиты перекрытия в университете ИТМО в Санкт-Петербурге обрушились в субботу, 16 февраля. По информации МЧС, в результате происшествия никто не пострадал, пишет РИА «Новости».

Позднее телеканал НТВ опубликовал видео момента обрушения - сначала со стены начинает падать штукатурка, после чего резко гаснет свет и рушатся потолок и пол в коридоре на одном из этажей.

Видео Видео: НТВ

Плиты перекрытия обрушились со второго по пятый этаж. Как заявили в самом вузе, на момент происшествия в здании велись строительные работы, поэтому учащихся и преподавателей в рухнувших пролётах не было. Спасатели эвакуировали 81 человека. По предварительным данным, под завалами никого нет.