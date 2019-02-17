В салоне находился ребёнок: глыба льда упала с крыши на автомобиль в Нижнем Тагиле

16 февраля во дворе жилого дома по адресу Ленина, 57 с крыши упала ледяная глыба. Она приземлилась на находившуюся внизу машину. Как удалось узнать TagilCity.ru, хозяин автомобиля помогал жене погрузить вещи в салон, а на заднем сидении находился маленький ребёнок.

Если бы муж встал с другой стороны машины или ребёнка оставили на переднем сидении, то страшно подумать, чтобы произошло,рассказала редакции TagilCity.ru супруга хозяина автомобиля по имени Анна.

От удара капот выгнуло в обратную сторону и выбило лобовое стекло. Ребёнок и мужчина не пострадали. На место происшествия прибыл мужчина, представившийся представителем управляющей компании. Со слов Анны, он сказал, что организация ни в чём не виновата.

Он нахамил мне и сказал, что это вообще не их дело. С его слов, виноваты жители дома, которые не чистят карнизы балконов. Признать вину они готовы только в случае, если так постановит суд. Компенсировать нанесённый ущерб он отказался,пояснила девушка.

Анна с мужем составили заявление в полицию. Согласно информации в сети интернет, жилой дом на Ленина, 57 обслуживает УК «УправДом». В диспетчерской редакции TagilCity.ru отказались предоставить номера руководителей и попросили обратиться в понедельник.