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Всё равно нашли: 32-летний тагильчанин на грузовике сбил девочку и уехал с места ДТП
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Всё равно нашли: 32-летний тагильчанин на грузовике сбил девочку и уехал с места ДТП

Сегодня, 10:45ПроисшествияКсения ПлесовскихФото: Отделение пропаганды ГИБДД
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