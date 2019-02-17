Всё равно нашли: 32-летний тагильчанин на грузовике сбил девочку и уехал с места ДТП
32-летний житель Нижнего Тагила за рулём Isuzu Elf сбил девочку и скрылся с места происшествия. Полицейские его вычислили и привлекли к ответственности.
14 февраля в ГИБДД Нижнего Тагила из детской горбольницы поступила информация о пострадавшем в результате ДТП ребёнке - у девочки диагностировали сотрясение головного мозга.
В ходе проверки выяснилось, что в этот же день около 14 часов, грузовик Isuzu Elf ехал по двору возле дома по адресу улица Гвардейская, 21. Слева по тротуару в попутном с автомобилем направлении шла девочка – в один момент она почувствовала удар по затылку и упала. Когда девочка встала на ноги, грузовик уже проехал. Водитель ненадолго остановился, вышел из машины и что-то сказал, после чего сел обратно за руль и уехал.
Вычислить сбежавшего с места ДТП тагильчанина смогли в течение суток. Мужчина уже не раз нарушал ПДД. На этот раз на него составили протокол за оставление места происшествия и привлекли к административной ответственности.
По информации ГИБДД с начала 2019 года 3 водителя скрылись с места аварии, всех удалось найти. За 2018 год из 32 оставивших место ДТП разыскали 29 человек. За оставление места происшествия водителю может грозить наказание вплоть до административного ареста на 15 суток.