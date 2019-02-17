Всё равно нашли: 32-летний тагильчанин на грузовике сбил девочку и уехал с места ДТП

14 февраля в ГИБДД Нижнего Тагила из детской горбольницы поступила информация о пострадавшем в результате ДТП ребёнке - у девочки диагностировали сотрясение головного мозга.

В ходе проверки выяснилось, что в этот же день около 14 часов, грузовик Isuzu Elf ехал по двору возле дома по адресу улица Гвардейская, 21. Слева по тротуару в попутном с автомобилем направлении шла девочка – в один момент она почувствовала удар по затылку и упала. Когда девочка встала на ноги, грузовик уже проехал. Водитель ненадолго остановился, вышел из машины и что-то сказал, после чего сел обратно за руль и уехал.

Грузовик Isuzu Elf, сбивший тагильчанку Фото: Отделение пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу

Вычислить сбежавшего с места ДТП тагильчанина смогли в течение суток. Мужчина уже не раз нарушал ПДД. На этот раз на него составили протокол за оставление места происшествия и привлекли к административной ответственности.