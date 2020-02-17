Охранник тагильской горбольницы украл телефон у пострадавшей в ДТП женщины

В августе прошлого года в травматологию четвертой горбольницы была доставлена женщина, пострадавшая в ДТП. Охранник помогал транспортировать пациентку для проведения диагностических процедур. В какой-то момент женщина оставила на кушетке в медкабинете свой сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Охранник забрал средство связи себе.

Когда пациентка обнаружила пропажу, мужчина вместе с сотрудниками полиции принимал активное участие в поиске телефона. Правоохранителям удалось установить причастность мужчины к преступлению. Когда его уличили, он дал признательные показания и возместил ущерб.