Охранник тагильской горбольницы украл телефон у пострадавшей в ДТП женщины
В Тагилстроевском райсуде Нижнего Тагила вынесен приговор 67-летнему охраннику ЦГБ № 4, пишет ИА «Все новости».
В августе прошлого года в травматологию четвертой горбольницы была доставлена женщина, пострадавшая в ДТП. Охранник помогал транспортировать пациентку для проведения диагностических процедур. В какой-то момент женщина оставила на кушетке в медкабинете свой сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. Охранник забрал средство связи себе.
Когда пациентка обнаружила пропажу, мужчина вместе с сотрудниками полиции принимал активное участие в поиске телефона. Правоохранителям удалось установить причастность мужчины к преступлению. Когда его уличили, он дал признательные показания и возместил ущерб.
Суд принял во внимание, что на иждивении у мужчины находятся двое несовершеннолетних детей, и назначил ему наказание в виде обязательных работ. Из медучреждения охранник уволен не был.