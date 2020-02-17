При пожаре в расселенном доме в Нижнем Тагиле погиб мужчина
Сегодня, 12:31ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области
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В поселке Верхняя Черемшанка в Нижнем Тагиле произошел пожар в расселенном доме. В результате инцидента погиб местный житель, отказавшийся съезжать из аварийного жилья, пишет ИА «Все новости».
Сюжеты: Нижний Тагил
Напомним, пожар в доме на улице Кленовая произошел в воскресенье. Повреждены стены и кровля двухэтажного дома 1958 года постройки. Во время тушения в одном из помещений обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, это местный житель, отказавшийся переезжать в предоставленную для расселения квартиру. Остальные жильцы съехали, и дом пустовал.
Также известно, что тагильчанин злоупотреблял алкоголем и курил. Возгорание могло произойти из-за непотушенной сигареты
По факту инцидента проводится доследственная проверка.
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