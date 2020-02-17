При пожаре в расселенном доме в Нижнем Тагиле погиб мужчина

Напомним, пожар в доме на улице Кленовая произошел в воскресенье. Повреждены стены и кровля двухэтажного дома 1958 года постройки. Во время тушения в одном из помещений обнаружено тело мужчины. По предварительной информации, это местный житель, отказавшийся переезжать в предоставленную для расселения квартиру. Остальные жильцы съехали, и дом пустовал.