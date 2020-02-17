СМИ: на Урале за взятку задержан гендиректор «Титановой долины»
Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: ОБ ОЭЗ "Титановая долина"
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Гендиректора особой экономической зоны «Титановая долина» Артемия Кызласова вечером 17 февраля задержали при получении взятки, сообщает Znak со ссылкой на собственный источник.
По информации издания, операцию провели сотрудники ФСБ, обвинение Кызласову пока не предъявлено. Расследованием дела о получении взятки в особо крупном размере занимается СКР.
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