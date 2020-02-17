Житель пригорода Нижнего Тагила задержан за хищение имущества из автомобилей

Сообщение о краже поступило в ОП № 19 от 25-летнего работника металлургического предприятия. По словам мужчины, после окончания рабочей смены он обнаружил, что из его автомобиля «Лада Гранта», припаркованной возле проходной, пропали запасное колесо, автомагнитола, детское кресло, ящик с инструментами, гидравлический домкрат, полимерная пятилитровая канистра и аккумулятор. Кроме того, злоумышленники сняли с машины два передних колеса. Сумма ущерба составила около 30 тысяч рублей.

Изучив записи видеорегистратора из припаркованного рядом автомобиля, полицейские увидели на них мужчину на машине ВАЗ-2112, который более 20 минут находился возле Гранты. После чего он уехал, погрузив в свой автомобиль похищенное имущество. Из-за грязи номера машины установить не удалось.

На следующий день сотрудники уголовного розыска, объезжая территорию в районе места преступления, заметили автомобиль, у которого были диски, схожие с похищенными. Полицейские установили, что за рулем машины ездит 38-летний житель поселка Горноуральский. При задержании он признался в краже.

Все похищенные вещи сотрудники полиции изъяли в гараже, которым пользовался подозреваемый, в поселке Горноуральский. Там же были найдены сабвуфер и компрессор, украденные из автомобиля ВАЗ-2112 в декабре прошлого года.