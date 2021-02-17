43 водителя нарушили правила тонировки автомобиля и попались ГИБДД в Нижнем Тагиле

17 февраля на территории Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа инспекторы ГИБДД провели рейдовое мероприятие, направленное на выявление автомобилей, тонировка которых не соответствует нормам.
В результате инспекторы поймали 43 водителей на транспортных средствах, светопропускаемость тонированных стекол которых не соответствовала требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств.
19 водителям было назначено предписание об устранении нарушения. Остальные 24 водителя предпочли устранить недочеты на месте.
Сотрудники ГИБДД обращаются внимание, что за тонировку предусмотрен штраф по части 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ (Управление транспортным средством, на котором установлены стекла (в том числе покрытые прозрачными цветными пленками), светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств). Нарушителям грозит штраф в размере 500 рублей.
Напомним, с 1 по 4 февраля в Нижнем Тагиле сотрудники ГИБДД устроили засады и поймали сотни нарушителей. Инспекторы выявили 395 нарушителей. 334 человека пересекали проезжую часть в неположенном месте. 61 водитель не предоставил преимущества пешеходу, пересекающему дорогу по «зебре».