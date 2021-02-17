Девочка выбежала из школьных ворот и попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Происшествие случилось утром 17 февраля у дома на улице Готвальда, 19. Предварительно установлено, что 38-летний водитель «Фольксваген Пассат» двигался по внутридворовой территории и допустил наезд на пешехода. Инспекторам ГИБДД он рассказал, что успел заметить только как что-то мелькнуло, затем услышал крик школьницы, сообщает «КП-Екатеринбург».
В результате ДТП была госпитализирована девятилетняя девочка. Врачи диагностировали перелом лодыжки.
Отмечается, что рано утром во дворе было темно и отсутствовало какое-либо освещение. Управлявший иномаркой мужчина имеет стаж вождения 21 год. За нарушение ПДД не привлекался к ответственности.
Напомним, 13 февраля в Екатеринбурге школьник перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. По словам водителя, он попытался экстренно притормозить, но наезда избежать не удалось. Мальчик 2009 года рождения был госпитализирован.