Девочка выбежала из школьных ворот и попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Девочка выбежала из школьных ворот и попала под колеса автомобиля в Екатеринбурге

Сегодня, 17:53ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
Школьница попала под колеса автомобиля, выбегая из ворот учебного заведения в Екатеринбурге.

Происшествие случилось утром 17 февраля у дома на улице Готвальда, 19. Предварительно установлено, что 38-летний водитель «Фольксваген Пассат» двигался по внутридворовой территории и допустил наезд на пешехода. Инспекторам ГИБДД он рассказал, что успел заметить только как что-то мелькнуло, затем услышал крик школьницы, сообщает «КП-Екатеринбург».

В результате ДТП была госпитализирована девятилетняя девочка. Врачи диагностировали перелом лодыжки.

Отмечается, что рано утром во дворе было темно и отсутствовало какое-либо освещение. Управлявший иномаркой мужчина имеет стаж вождения 21 год. За нарушение ПДД не привлекался к ответственности.

Напомним, 13 февраля в Екатеринбурге школьник перебегал дорогу в неположенном месте и попал под машину. По словам водителя, он попытался экстренно притормозить, но наезда избежать не удалось. Мальчик 2009 года рождения был госпитализирован.

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Екатеринбург
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