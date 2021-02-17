«Готовы были везти гроб к мэрии»: у жителя Екатеринбурга вымогали деньги за могилу

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Екатеринбуржец пожаловался на вымогательство денег ритуальным агентством. За копку могилы мужчина заплатил 30 тысяч рублей, но на следующий день с него потребовали внести ещё 40 тысяч рублей, пишет Е1.
Житель Екатеринбурга утверждает, что ритуальное агентство специально ставит родственников перед фактом в самый последний момент, чтобы получить дополнительные деньги.
Мы готовы были везти гроб к мэрии. Мне кажется, что директор кладбища в сговоре с ритуальным агентством на Белореченской, потому что нам сообщили про отказ за час до закрытия кладбища,рассказал пострадавший мужчина.
Представитель ритуального агентства «Ритуал 66» пояснил, что в данной ситуации вины компании нет.
Напомним, в феврале женщина привезла гроб к мэрии Екатеринбурга. Причиной послужил конфликт с похоронным агентством города.