«Готовы были везти гроб к мэрии»: у жителя Екатеринбурга вымогали деньги за могилу

Житель Екатеринбурга пожаловался, что два дня не мог похоронить своего родственника на Лесном кладбище. За копку могилы мужчина заплатил 30 тысяч рублей, однако, ритуальному агентству этого оказалось недостаточно.

Екатеринбуржец пожаловался на вымогательство денег ритуальным агентством. За копку могилы мужчина заплатил 30 тысяч рублей, но на следующий день с него потребовали внести ещё 40 тысяч рублей, пишет Е1. Житель Екатеринбурга утверждает, что ритуальное агентство специально ставит родственников перед фактом в самый последний момент, чтобы получить дополнительные деньги. Мы готовы были везти гроб к мэрии. Мне кажется, что директор кладбища в сговоре с ритуальным агентством на Белореченской, потому что нам сообщили про отказ за час до закрытия кладбища,рассказал пострадавший мужчина. Представитель ритуального агентства «Ритуал 66» пояснил, что в данной ситуации вины компании нет. Напомним, в феврале женщина привезла гроб к мэрии Екатеринбурга. Причиной послужил конфликт с похоронным агентством города. В Екатеринбурге местная жительница привезла гроб к зданию администрации города

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