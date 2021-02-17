Ограбивший офис микрофинансов налетчик-екатеринбуржец получил семь лет колонии

Мужчина, который ограбил офис микрофинансовой организации в Екатеринбурге, был осужден на семь лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Местный житель с ножом ворвался в офис и потребовал отдать ему все наличные, которые имелись в банке. Сотрудница выполнила его условие. Налетчик был задержан спустя два дня. Ранее безработный мужчина имел судимость за разбой. На преступление он пошел в связи с долгом, полученным в интернете из-за проигрыша. Часть украденных средств он потратил на погашение задолженности. В результате грабитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год. Напомним, 14 февраля мужчина вооружился ножом и ограбил магазин «Магнит» на Вагонке в Нижнем Тагиле.

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