Ограбивший офис микрофинансов налетчик-екатеринбуржец получил семь лет колонии

Ограбивший офис микрофинансов налетчик-екатеринбуржец получил семь лет колонии

Сегодня, 22:27ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Мужчина, который ограбил офис микрофинансовой организации в Екатеринбурге, был осужден на семь лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел в декабре 2020 года. Местный житель с ножом ворвался в офис и потребовал отдать ему все наличные, которые имелись в банке. Сотрудница выполнила его условие.

Налетчик был задержан спустя два дня. Ранее безработный мужчина имел судимость за разбой. На преступление он пошел в связи с долгом, полученным в интернете из-за проигрыша. Часть украденных средств он потратил на погашение задолженности.

В результате грабитель получил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на один год.

Напомним, 14 февраля мужчина вооружился ножом и ограбил магазин «Магнит» на Вагонке в Нижнем Тагиле.

Сюжеты:
Екатеринбург
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