Оплата за пустые посылки: тагильчане рассказали о новом способе мошенничества

Кассир пояснила, что в последнее время происходит много подобных случаев — это мошенничество. Аферисты где-то берут адрес и имя человека, а затем отправляют посылку с оплатой после получения. После того, как люди платят деньги, она оказывается пустая, либо с ненужным содержимым. Чаще всего на обман попадаются пожилые люди. Кроме того, по словам кассира, тем, кто отказывается забирать посылку, начинают звонить и давить на людей. Якобы срок хранения подходит к концу, и человек останется должен, если не заберет ее.