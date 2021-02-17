Оплата за пустые посылки: тагильчане рассказали о новом способе мошенничества

Жительница Нижнего Тагила рассказала редакции TagilCity.ru, что встретила в почтовом отделении на улице Фрунзе, 19 пожилую женщину, которая пришла, чтобы забрать посылку. Пенсионерка рассказала, что ей позвонили по телефону, якобы с почты, и сказали, что на ее адрес есть посылка, которую нужно забрать в отделении.
Кассир пояснила, что в последнее время происходит много подобных случаев — это мошенничество. Аферисты где-то берут адрес и имя человека, а затем отправляют посылку с оплатой после получения. После того, как люди платят деньги, она оказывается пустая, либо с ненужным содержимым. Чаще всего на обман попадаются пожилые люди. Кроме того, по словам кассира, тем, кто отказывается забирать посылку, начинают звонить и давить на людей. Якобы срок хранения подходит к концу, и человек останется должен, если не заберет ее.
Подобные ситуации происходят не только в Нижнем Тагиле, но и в других городах довольно часто, при чем не первый год, рассказали редакции в пресс-службе «Почты России». Такие истории повторяются регулярно. Чаще всего клиентки пожилого возраста заказывают товары в телемагазинах или по обзвону. Как правило, эти посылки высылаются наложенным платежом без описи вложения. Клиент получает «черный ящик», при этом он не знает, кто отправитель.
Очень жаль, что наши клиенты стали жертвами мошенников. Мы просим наших клиентов быть бдительными. Не стоит получать в почтовых отделениях посылки с наложенным платежом, если вы ничего не заказывали или лично не знаете отправителя. Мошенники специально отправляют такие посылки, так как клиент не может проверить содержимое до момента оплаты,рассказали в пресс-службе.
Там отметили, что у клиента всегда есть право отказаться от получения любого почтового отправления, посылку просто отправят обратно. Обманутым гражданам посоветовали писать заявление в правоохранительные органы.
В прошлом году в полицию Нижнего Тагила поступали обращения граждан по поводу получения посылок с непонятным содержимым, рассказали редакции в МУ МВД «Нижнетагильское».
Это один из способов мошенничества. Как правило, люди заказывают товар через непроверенные сайты или по объявлению на сайтах продаж, оплачивают покупку, вместо которой злоумышленники могут положить совершенно ненужные вещи. По всем таким заявлениям возбуждаются уголовные дела и принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления,пояснили в ведомстве.