Пустил погреться: в Екатеринбурге пойман переспавший с семиклассницей грузчик

На 21-летнего грузчика из Екатеринбурга было заведено уголовное дело, так как он вступил в половой контакт с несовершеннолетней школьницей. 14-летняя девушка познакомилась с парнем в одном из торговых центров города.

В Екатеринбурге грузчик пригласил 14-летнюю школьницу к себе, после чего переспал с ней. Парень утверждает, что не знал о настоящем возрасте девушки, так как она сказала ему, что ей 16 лет, пишет «КП-Екатеринбург». Выяснилось, что школьница приехала в Екатеринбург в гости к бабушке, однако, девушка с ней поссорилась. После этого школьница покинула квартиру родственницы и пошла в торговый центр, где и познакомилась с 21-летним парнем. Мужчина пожалел ее и предложил пойти к нему домой, чтобы переночевать. Девушка согласилась. Дома между подозреваемым и несовершеннолетней произошел половой акт по обоюдному согласию,рассказали в правоохранительных органах. 16 февраля сотрудники правоохранительных органов заметили пропавшую девушку и доставили её в отдел. Там школьница рассказала, с кем провела ночь. Грузчик был сразу же задержан, он не стал отрицать произошедшего. На данный момент на парня заведено уголовное дело, ему грозит до четырёх лет лишения свободы. Напомним, 13 февраля в Екатеринбурге мужчина напал на девушку в подъезде и изнасиловал её. Потерпевшая смогла запомнить приметы нападавшего, и написала заявление в полицию. В Екатеринбурге посреди дня мужчина изнасиловал девушку в подъезде

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