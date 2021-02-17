«Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета

«Суд пробил очередное дно»: уральская старушка получила штраф из-за одиночного пикета

Сегодня, 12:54ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Старушка из Екатеринбурга получила штраф в одну тысячу рублей из-за одиночного пикета. На суд не пустили зрителей, что возмутило членов ОНК.

Штраф 79-летняя пенсионерке назначил суд Чкаловского района. Ей назначили наказание за нарушение режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Адвокат бабушки Анатолий Свечников отметил, что в ходе судебного разбирательства были необоснованные неудовлетворенные ходатайства со стороны защиты.

Мы просили приобщить фотографии и видеоматериалы, но суд отказал. Свидетель защиты был выведен из зала заседаний с применением силы судебными приставами, говорит Свечников.

На суд не были пущены зрители. Члены ОНК выразили недовольство по этому поводу.

Чкаловский районный суд пробил очередное дно. СМИ и свидетеля не пустили в зал заседаний, сообщил Сергей Зыков.

Он добавил, что приставы угрожали применением физической силы, не ссылаясь на нормы закона.

Напомним, о задержании в Екатеринбурге старушки с плакатом в поддержку Навального сообщалось 6 февраля. Её предупредили, что она находится без маски и нарушает правила, а затем увели полицейские.

Сюжеты:
Екатеринбург
Материалы по теме:
судпенсионеркаштрафЕкатеринбургсамоизоляция
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы