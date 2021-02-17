Сегодня, 19:54ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru

Закрыто уголовное дело осужденной за сбыт наркотиков сотрудницы МВД в Екатеринбурге

Следователи закрыли уголовное дело бывшей сотрудницы главка МВД Софии Василенко, которая была задержана с наркотиками в Екатеринбурге. Последнее заседание суда по данному делу состоялось еще в 2019 году.

В 2019 году бывшая сотрудница МВД София Василенко была задержана с наркотиками, после чего на неё было заведено уголовное дело по 228-й статье УК «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств». Сама девушка говорила, что её подставил молодой человек, с которым она тогда находилась в отношениях, пишет Е1.

София рассказала, что парень специально подложил наркотики в её квартиру, а также оставил деньги на столе, чтобы создалось впечатление о продаже запрещенных веществ. Однако, девушка не стала отрицать факт их употребления.

Процесс по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы МВД был засекречен.

Василенко в 2019 году была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия, уголовное дело к нам не поступало, было досудебное разбирательство. Ни продления, ни уголовного дела в отношении нее не было,сообщают в в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.

Напомним, в декабре 2020 года следователи закрыли уголовное дело против ректора УГМУ Екатеринбурга. Ранее мужчина был обвинён в превышении должностных полномочий.

Материалы по теме:
наркотикиуголовное делоМВДсбытсотрудница
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы