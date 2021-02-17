Закрыто уголовное дело осужденной за сбыт наркотиков сотрудницы МВД в Екатеринбурге

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В 2019 году бывшая сотрудница МВД София Василенко была задержана с наркотиками, после чего на неё было заведено уголовное дело по 228-й статье УК «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств». Сама девушка говорила, что её подставил молодой человек, с которым она тогда находилась в отношениях, пишет Е1.
София рассказала, что парень специально подложил наркотики в её квартиру, а также оставил деньги на столе, чтобы создалось впечатление о продаже запрещенных веществ. Однако, девушка не стала отрицать факт их употребления.
Процесс по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы МВД был засекречен.
Василенко в 2019 году была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия, уголовное дело к нам не поступало, было досудебное разбирательство. Ни продления, ни уголовного дела в отношении нее не было,сообщают в в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда.
Напомним, в декабре 2020 года следователи закрыли уголовное дело против ректора УГМУ Екатеринбурга. Ранее мужчина был обвинён в превышении должностных полномочий.