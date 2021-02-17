Закрыто уголовное дело осужденной за сбыт наркотиков сотрудницы МВД в Екатеринбурге

Следователи закрыли уголовное дело бывшей сотрудницы главка МВД Софии Василенко, которая была задержана с наркотиками в Екатеринбурге. Последнее заседание суда по данному делу состоялось еще в 2019 году.

В 2019 году бывшая сотрудница МВД София Василенко была задержана с наркотиками, после чего на неё было заведено уголовное дело по 228-й статье УК «Незаконное приобретение, хранение и изготовление наркотических средств». Сама девушка говорила, что её подставил молодой человек, с которым она тогда находилась в отношениях, пишет Е1. София рассказала, что парень специально подложил наркотики в её квартиру, а также оставил деньги на столе, чтобы создалось впечатление о продаже запрещенных веществ. Однако, девушка не стала отрицать факт их употребления. Процесс по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы МВД был засекречен. Василенко в 2019 году была назначена мера пресечения в виде запрета на определенные действия, уголовное дело к нам не поступало, было досудебное разбирательство. Ни продления, ни уголовного дела в отношении нее не было,сообщают в в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. Напомним, в декабре 2020 года следователи закрыли уголовное дело против ректора УГМУ Екатеринбурга. Ранее мужчина был обвинён в превышении должностных полномочий. В Екатеринбурге следователи закрыли уголовное дело в отношении ректора УГМУ

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