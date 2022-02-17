Адвокат прокомментировал обвинение подростка в избиении двух женщин в Екатеринбурге

Избиение двух женщин в Екатеринбурге может остаться безнаказанным

Адвокат рассказал о возможном наказании, которое грозит 17-летнему подростку за избиение двух женщин в Екатеринбурге. По его мнению, велика вероятность того, что в силу своего юного возраста подозреваемый избежит тюремной решетки.

Один из адвокатов прокомментировал ход расследования уголовного дела, которое наделало шуму в Екатеринбурге. Напомним, поздним вечером 11 февраля на Сортировке были избиты две женщины — педагог и ее дочь. В полиции потерпевшие рассказали о конфликте с молодыми азербайджанцами, которые приставали в автобусе к девушке. Когда она отказалась с ними познакомиться, они начали ее оскорблять. На конечной остановке один из них, по версии полиции, это 17-летний подросток, догнал пассажирок и избил. Его приятели якобы в драке участия не принимали. Поскольку женщины остались в живых и получили травмы, полиция возбудила уголовное дело только по факту причинения им тяжких телесных повреждений. Говоря об этом в интервью с Е1, адвокат Сергей Колосовский указал, что при самом худшем развитии событий обвиняемому будет грозить до 10 лет лишения свободы. А также напомнил о лояльности российских судов к несовершеннолетним. По словам правозащитника, даже угонщиков приговаривают не к реальным, а условным срокам заключения. Один из таких примеров — житель Екатеринбурга Александр Лысенко, получивший 17 лет.

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