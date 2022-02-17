«Газель» и фура столкнулись лоб в лоб и сгорели под Красноуфимском

«Газель» и фура столкнулись лоб в лоб и сгорели под Красноуфимском
«Газель» и фура столкнулись лоб в лоб и сгорели под Красноуфимском
Сегодня, 08:05ПроисшествияФото: ГИБДД Свердловской области

Два автомобиля сгорели в результате ДТП в Свердловской области

На дороге Пермь — Екатеринбург в районе Красноуфимска 16 февраля сгорели два столкнувшихся автомобиля.

Инцидент произошел в 19.40 на 186 километре шоссе. Предварительная картина произошедшего такая.

«Газель» двигалась в сторону Перми. Водитель превысил скорость, и машина потеряла управление.

Изменив траекторию, грузовик наехал на композитное ограждение на разделительной полосе, после чего выскочил на встречную и влетел в автомобиль DAF. От удара автомобили загорелись.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что за рулем «Газели» был 58-летний житель Башкортостана. Он возвращался из Екатеринбурга домой. За прошлый год этого водителя 18 раз наказывали штрафом за превышение скорости.

Видео: ГИБДД Свердловской области

Тягачом марки DAF управлял 55-летний житель Кировской области. Машина перевозила в полуприцепе 20 тонн различного груза. За мужчиной по итогу прошлого года числится только одно нарушение правил дорожного движения.

Оба автомобилиста пытались затушить возникший пожар, но безуспешно. Один из них, водитель фуры, получил 45% ожогов тела. Водители сейчас в реанимации, за их жизни продолжают бороться врачи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, сообщили в областном управлении ГИБДД.

Сюжеты:
Екатеринбург
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