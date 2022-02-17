Отметил день рождения и погиб: подробности гибели водителя под Ревдой

Работнику свердловского завода за день до гибели в ДТП исполнилось 37 лет

14 февраля под Ревдой в ДТП погиб мужчина. Сегодня стало известно, что буквально за день до гибели ему исполнилось 37 лет.

По версии ГИБДД, водитель не справился с управлением Chevrolet Spark. Автомобиль выехал на встречную полосу и влетел в Chevrolet Lacetti. Личность погибшего установлена, это работник Среднеуральского медеплавильного завода Дмитрий Сысоев. Незадолго до смерти мужчина отметил свой 37 день рождения. Церемония прощания состоится в Ревде 18 февраля, сообщает Е1. Фото: страница Дмитрия Сысоева в соцсети ВК Также известно, что на месте ДТП был неубранный снег. Стаж водителя не превышал двух лет, а автомобиль Chevrolet Spark, которым управлял свердловчанин — малолитражка. Данная машина создавалась на базе уже снятого с производства Daewoo Matiz. Масса легковушки в базовой комплектации, в зависимости от поколения, не превышает 1,2 тонны, а дорожный просвет — от 135 до 155 миллиметров.

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