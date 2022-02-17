Пьяная мать из уральского села перевозила на расчистку снега трех детей

Полицейские вечером 16 февраля останавливали водителей в селе Курьи Сухоложского района. Делалось это с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, участившихся в регионе за последние дни.
Одной из машин была отечественная «Лада» под управлением женщины. 36-летняя свердловчанка перевозила на заднем сиденье детей. Одному из них 7 лет, двум другим — 9 и 11 лет, соответственно.
Пассажиры были пристегнуты ремнем безопасности, однако от вопросов это водителя не избавило. Поскольку от женщины пахло спиртным, ей предложили сделать выдох в трубку алкотестера. Прибор показал опьянение в объеме 0,567 миллиграммов на 1 литр.
Женщина пояснила, что не могла оставить дома детей одних. Муж ушел на смену, а ей нужно было очищать на работе снег.
Составив в отношении водителя протокол, полицейские высадили детей, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. По закону сельчанке грозит крупный штраф и лишение водительских прав.