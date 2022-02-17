Пьяная мать из уральского села перевозила на расчистку снега трех детей

Пьяная мать из уральского села перевозила на расчистку снега трех детей
Пьяная мать из уральского села перевозила на расчистку снега трех детей
Сегодня, 18:21ПроисшествияФото: 1mi

Свердловские полицейские в машине нетрезвой женщины нашли трех детей

Нарушительницу правил дорожного движения выявили в ходе полицейского рейда на территории Сухоложского района. Нетрезвая женщина перевозила в своем автомобиле трех детей.

Полицейские вечером 16 февраля останавливали водителей в селе Курьи Сухоложского района. Делалось это с целью профилактики дорожно-транспортных происшествий, участившихся в регионе за последние дни.

Одной из машин была отечественная «Лада» под управлением женщины. 36-летняя свердловчанка перевозила на заднем сиденье детей. Одному из них 7 лет, двум другим — 9 и 11 лет, соответственно.

Пассажиры были пристегнуты ремнем безопасности, однако от вопросов это водителя не избавило. Поскольку от женщины пахло спиртным, ей предложили сделать выдох в трубку алкотестера. Прибор показал опьянение в объеме 0,567 миллиграммов на 1 литр.

Женщина пояснила, что не могла оставить дома детей одних. Муж ушел на смену, а ей нужно было очищать на работе снег.

Составив в отношении водителя протокол, полицейские высадили детей, а автомобиль поместили на специализированную стоянку. По закону сельчанке грозит крупный штраф и лишение водительских прав.

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