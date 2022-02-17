Собака в Березовском покусала до крови ребенка и разорвала одежду

Владелец собаки на контакт с пострадавшими не выходит, пишет Е1 со ссылкой на маму одного из пострадавших детей Юлию.
Инцидент произошел 12 февраля. Мальчик вышел в 15.30 из дома погулять. Он пошел в центр города. Мальчик смотрел в телефон. Неожиданно на него напала собака и стала грызть за левую ногу, рассказывает мама мальчика.
Она уточнила, что ее ребенок пришел домой в крови и разорванной одежде. Рана, по словам мамы, как будто кожу проткнули шилом до кости. Еще одна находится на голенище. Теперь ребенок ходит на уколы и принимает антибиотики.
В тот же день от нападения пса пострадал еще один ребенок. К хозяину собаки приезжал отец мальчика, но на контакт он не пошел.
Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. На данный момент по данному факту проводится проверка.