Собака в Березовском покусала до крови ребенка и разорвала одежду

Двух школьников покусала домашняя собака в Березовском. Один из них пришел домой в крови и изодранной одежде.

Владелец собаки на контакт с пострадавшими не выходит, пишет Е1 со ссылкой на маму одного из пострадавших детей Юлию. Инцидент произошел 12 февраля. Мальчик вышел в 15.30 из дома погулять. Он пошел в центр города. Мальчик смотрел в телефон. Неожиданно на него напала собака и стала грызть за левую ногу, рассказывает мама мальчика. Она уточнила, что ее ребенок пришел домой в крови и разорванной одежде. Рана, по словам мамы, как будто кожу проткнули шилом до кости. Еще одна находится на голенище. Теперь ребенок ходит на уколы и принимает антибиотики. В тот же день от нападения пса пострадал еще один ребенок. К хозяину собаки приезжал отец мальчика, но на контакт он не пошел. Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. На данный момент по данному факту проводится проверка.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter