Собака в Березовском покусала до крови ребенка и разорвала одежду

Собака в Березовском покусала до крови ребенка и разорвала одежду
Собака в Березовском покусала до крови ребенка и разорвала одежду
Сегодня, 20:11ПроисшествияФото: 1MI
Двух школьников покусала домашняя собака в Березовском. Один из них пришел домой в крови и изодранной одежде.

Владелец собаки на контакт с пострадавшими не выходит, пишет Е1 со ссылкой на маму одного из пострадавших детей Юлию.

Инцидент произошел 12 февраля. Мальчик вышел в 15.30 из дома погулять. Он пошел в центр города. Мальчик смотрел в телефон. Неожиданно на него напала собака и стала грызть за левую ногу, рассказывает мама мальчика.

Она уточнила, что ее ребенок пришел домой в крови и разорванной одежде. Рана, по словам мамы, как будто кожу проткнули шилом до кости. Еще одна находится на голенище. Теперь ребенок ходит на уколы и принимает антибиотики.

В тот же день от нападения пса пострадал еще один ребенок. К хозяину собаки приезжал отец мальчика, но на контакт он не пошел.

Родители мальчика обратились с заявлением в полицию. На данный момент по данному факту проводится проверка.

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