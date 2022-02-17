Учащихся и учителей в Ревде эвакуировали из-за пожара в школе

В здании на втором этаже загорелась мебель. Дым проник в коридор и на первый этаж, создавая угрозу жизни и здоровью детей. Учителя позвонили в оперативные службы и эвакуировались вместе со школьниками. Всего на улицу вышли более 600 человек.