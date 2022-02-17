Учащихся и учителей в Ревде эвакуировали из-за пожара в школе

Учащихся и учителей в Ревде эвакуировали из-за пожара в школе
Учащихся и учителей в Ревде эвакуировали из-за пожара в школе
Сегодня, 15:03ПроисшествияФото: ГУ МЧС по Свердловской области

Занятия школьников в ревдинской СОШ № 28 сорвал пожар

Ревдинская школа № 28 загорелась днем 17 февраля. Педагоги и дети организованно покинули здание.

В здании на втором этаже загорелась мебель. Дым проник в коридор и на первый этаж, создавая угрозу жизни и здоровью детей. Учителя позвонили в оперативные службы и эвакуировались вместе со школьниками. Всего на улицу вышли более 600 человек.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

На место происшествия были стянуты силы пожарного гарнизона. Борьбу с огнем вели восемь боевых расчетов МЧС, она продолжалась около часа. Обошлось без травмированных и погибших. Причина произошедшего устанавливается. Проверку со своей стороны проводит и прокуратура города.

Фото:ГУ МЧС по Свердловской области

Площадь повреждений в кабинете русского языка и литературы, откуда начал распространяться огонь, составила 10 квадратных метров, сообщили в областном управлении МЧС.

Видео:МЧС

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