Учащихся и учителей в Ревде эвакуировали из-за пожара в школе

В здании на втором этаже загорелась мебель. Дым проник в коридор и на первый этаж, создавая угрозу жизни и здоровью детей. Учителя позвонили в оперативные службы и эвакуировались вместе со школьниками. Всего на улицу вышли более 600 человек.
На место происшествия были стянуты силы пожарного гарнизона. Борьбу с огнем вели восемь боевых расчетов МЧС, она продолжалась около часа. Обошлось без травмированных и погибших. Причина произошедшего устанавливается. Проверку со своей стороны проводит и прокуратура города.
Площадь повреждений в кабинете русского языка и литературы, откуда начал распространяться огонь, составила 10 квадратных метров, сообщили в областном управлении МЧС.