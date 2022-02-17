Ученики ревдинской школы называют причиной пожара самодельную бомбу

Ученики ходили за вещами после пожара. Большинство из них сожжены и пахнут гарью. Также сгорело большинство рюкзаков, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на одну из учениц.
Кроме того, школьники рассказали, что слышали сильный хлопок. После этого сработала пожарная тревога и учеников вывели на улицу без верхней одежды.
Напомним, сегодня 12 февраля во время занятий в школе произошел пожар. В общей сложности из здания были эвакуированы 663 человека. Пострадавших нет. Дети находились в ЦДО, пока пожарные боролись с возгоранием. Выгорела часть помещений, в том числе класс на втором этаже.