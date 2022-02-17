Ученики ревдинской школы называют причиной пожара самодельную бомбу

Самодельное взрывное устройство называют причиной пожара ученики школы № 23 в Ревде. По их словам, кто-то из школьников закинул его в шкаф для верхней одежды. Оно изготовлено из консервной банки и замотано изолентой.

Ученики ходили за вещами после пожара. Большинство из них сожжены и пахнут гарью. Также сгорело большинство рюкзаков, пишет «КП-Екатеринбург» со ссылкой на одну из учениц. Кроме того, школьники рассказали, что слышали сильный хлопок. После этого сработала пожарная тревога и учеников вывели на улицу без верхней одежды. Напомним, сегодня 12 февраля во время занятий в школе произошел пожар. В общей сложности из здания были эвакуированы 663 человека. Пострадавших нет. Дети находились в ЦДО, пока пожарные боролись с возгоранием. Выгорела часть помещений, в том числе класс на втором этаже.

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