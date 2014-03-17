Экспертиза показала: лифт в больнице Нижнего Тагила упал из-за перегруза

Государственный инспектор труда провел расследование данного несчастного случая. И в ходе выяснения обстоятельств оказалось, что причиной инцидента стало грубое нарушение лифтером правил эксплуатации лифта – превышена грузоподъемность. Косвенно причиной могло стать техническое состояние лифта – «износ ручьев канатоведущего шкива и близких к предельно допустимому из рабочего ручья ограничителя скорости».

Согласно статье 212 Трудового кодекса РФ, ответственность за безопасность условий и охрану труда возлагаются на работодателя. Он, в свою очередь, должен обеспечить все возможные условия на каждом рабочем месте.

По итогам проверки, на основании составленного инспектором протокола, суд признал ГБУЗ СО «ЦГБ № 1» г. Нижнего Тагила виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ и назначено наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации больничного лифта, выпущенного в 1982 году, на 45 суток сообщается на сайте Государственной инспекции труда Свердловской области.