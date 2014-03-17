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Экспертиза показала: лифт в больнице Нижнего Тагила упал из-за перегруза
Сюжеты:
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Экспертиза показала: лифт в больнице Нижнего Тагила упал из-за перегруза

17 марта 2014, 10:20Происшествия
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