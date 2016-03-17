8 лет колонии за взятки: суд поставил точку в деле смотрителя кладбища из Екатеринбурга
17 марта 2016, 15:05ПроисшествияТимофей Данилов
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Сегодня Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга огласил приговор мужчине, который наживался на чужом горе.
Сюжеты: Екатеринбург
Напомним, смотритель Широкореченского кладбища в течение двух лет незаконно брал денежные средства, чтобы родственники смогли похоронить своих умерших близких. За это время капитал мужчины увеличился на 280 тысяч рублей.
Суд приговорил смотрителя к 8 годам тюрьмы. Кроме этого, осужденный обязан будет выплатить в государственную казну 9 миллионов рублей. Также мужчина лишился права работать в муниципальных учреждениях 3 года.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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