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8 лет колонии за взятки: суд поставил точку в деле смотрителя кладбища из Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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8 лет колонии за взятки: суд поставил точку в деле смотрителя кладбища из Екатеринбурга

17 марта 2016, 15:05ПроисшествияТимофей Данилов
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