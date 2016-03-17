Житель Екатеринбурга неделю пил в квартире вместе с мертвой женой
17 марта 2016, 13:41ПроисшествияТимофей Данилов
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Ужасный запах почувствовали соседи и вызвали полицию.
Сюжеты: Екатеринбург
Жуткое происшествие произошло в Екатеринбурге. Пожилой мужчина неделю употреблял алкоголь в квартире с трупом супруги. Тело женщины уже начало разлагаться, но муж, судя по всему, и не планировал её хоронить в ближайшее время.
Отвратительный запах из злополучной квартиры почувствовали соседи. Они и вызвали полицию. Прибывшие правоохранители не обнаружили следы, которые могли бы свидетельствовать о криминальных причинах смерти пожилой женщины.
По словам соседей, супружеская пара злоупотребляла спиртным. Но никаких драк и скандалов не было – просто тихо пили.
Полицейские задержали мужчину, а квартиру опечатали. Несмотря на это, трупный запах в подъезде остался и соседи не знают, как от него избавиться.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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