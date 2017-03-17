12-летняя тагильчанка получила рваную рану живота после падения в фонтан: с родителей виновника взыщут 300 тысяч рублей

Установлено: 12-летняя девочка гуляла по бортику фонтана, в это же время по нему гулял 12-летний мальчик, поравнявшись с ней, мальчик толкнул обеими руками девочку в воду.

Как сообщает прокуратура Свердловской области, пострадавшая упала на металлический прут, находившийся на дне фонтана, и получила тяжелую травму живота. Девочку срочно госпитализировали. Позже было диагностировано тяжкое причинение вреда здоровью.

Прокуратура Дзержинского района инициировала судебное разбирательство по данному факту. В результате с законных представителей мальчика, по решению суда, должны взыскать 300 тыс. руб. за моральный и физический вред.