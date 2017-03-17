12-летняя тагильчанка получила рваную рану живота после падения в фонтан: с родителей виновника взыщут 300 тысяч рублей
17 марта 2017, 10:40Происшествия
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4 августа минувшего года на Вагонке у фонтана на Площади Славы произошло ЧП, в результате которого пострадал несовершеннолетний ребенок.
Сюжеты: Нижний Тагил
Установлено: 12-летняя девочка гуляла по бортику фонтана, в это же время по нему гулял 12-летний мальчик, поравнявшись с ней, мальчик толкнул обеими руками девочку в воду.
Как сообщает прокуратура Свердловской области, пострадавшая упала на металлический прут, находившийся на дне фонтана, и получила тяжелую травму живота. Девочку срочно госпитализировали. Позже было диагностировано тяжкое причинение вреда здоровью.
Прокуратура Дзержинского района инициировала судебное разбирательство по данному факту. В результате с законных представителей мальчика, по решению суда, должны взыскать 300 тыс. руб. за моральный и физический вред.
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