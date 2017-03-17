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12-летняя тагильчанка получила рваную рану живота после падения в фонтан: с родителей виновника взыщут 300 тысяч рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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12-летняя тагильчанка получила рваную рану живота после падения в фонтан: с родителей виновника взыщут 300 тысяч рублей

17 марта 2017, 10:40Происшествия
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