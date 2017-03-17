17-летняя студентка найдена мёртвой в общежитии Екатеринбурга

По сообщению следственного отдела, следов насильственной смерти на теле погибшей не установлено. Однако, пишет издание «Ведомости-Урал» , имеются признаки суицида .

Сообщение о гибели девушки было передано её семье. Сейчас проводится проверка, опрашиваются однокурсники, знакомые и родственники девушки.