17-летняя студентка найдена мёртвой в общежитии Екатеринбурга
17 марта 2017, 08:40Происшествия
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17-летняя уроженка Полевского накануне обнаружена мёртвой в общежитии Екатеринбургского политехникума.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению следственного отдела, следов насильственной смерти на теле погибшей не установлено. Однако, пишет издание «Ведомости-Урал», имеются признаки суицида.
Сообщение о гибели девушки было передано её семье. Сейчас проводится проверка, опрашиваются однокурсники, знакомые и родственники девушки.
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