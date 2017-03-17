300 пивных кег на 5 миллионов рублей украдены из фуры со спящим водителем в Екатеринбурге
17 марта 2017, 09:00Происшествия
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На окраине Екатеринбурга воры утащили 300 кег с пивом, пока водитель фуры спал.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина за рулем находился в ожидании выгрузки товара на пивзавод. Однако почти половина его была украдена, когда водитель уснул, пишет E1.ru.
Другой водитель заметил воров и спугнул их. Он рассказал о том, что банда из четырех человек скрылась на ГАЗели и уехала в сторону ул. Амундсена.
Владельцы транспортной компании обратились в полицию. Ущерб, согласно их заявлению, составил порядка 5 миллионов рублей.
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