300 пивных кег на 5 миллионов рублей украдены из фуры со спящим водителем в Екатеринбурге

Мужчина за рулем находился в ожидании выгрузки товара на пивзавод. Однако почти половина его была украдена, когда водитель уснул, пишет E1.ru .

Другой водитель заметил воров и спугнул их. Он рассказал о том, что банда из четырех человек скрылась на ГАЗели и уехала в сторону ул. Амундсена.