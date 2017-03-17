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300 пивных кег на 5 миллионов рублей украдены из фуры со спящим водителем в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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300 пивных кег на 5 миллионов рублей украдены из фуры со спящим водителем в Екатеринбурге

17 марта 2017, 09:00Происшествия
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