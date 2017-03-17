Двое мужчин и четыре собаки погибли в результате пожара на Тагилстрое в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Пожар произошел поздним утром, около 9 часов, 17 марта. В коммунальной квартире, в комнате на трех хозяев, погиб один из жителей этой квартиры и пострадал другой. Личность погибшего в настоящее время устанавливается. Другой жертвой пожара стал мужчина, инвалид второй группы, живший в квартире выше:

Он получил отравление продуктами горения. Пожарные спасли его через окно по трехколенной лестнице и передали медикам. К сожалению, в машине скорой помощи мужчина умер, не приходя в сознание сообщили в отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.

По свидетельствам очевидцев, мужчины из сгоревшей квартиры злоупотребляли алкогольными напитками и перед пожаром пили уже несколько дней.

Дом характеризуется низкой пожарной устойчивостью — перекрытия и перегородки в нём деревянные. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Сгорели домашние вещи, мебель, повреждено перекрытие между первым и вторым этажом. Главное управление МВД по Свердловской области сообщает, что пожарными были эвакуированы 6 человек.

Шестью часами ранее ещё один тагильчанин погиб в пожаре на даче в Черноисточинске.