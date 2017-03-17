Глыба льда упала на жительницу Первоуральска: женщина в больнице с тяжелыми травмами
17 марта 2017, 16:40Происшествия
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Прокуратура начала проверку обстоятельств получения травмы женщиной при падении на нее глыбы льда.
Как сообщает прокуратура Екатеринбурга, около 13 часов 17 марта жительница Первоуральска проходила мимо здания Камвольного комбината. В это время на нее с крыши упала глыба льда. Женщина получила тяжелые травмы и была госпитализирована.
В ходе прокурорской проверки будут установлены обстоятельства ЧП, истребованы документы, согласно которым выяснится, кто является ответственным за содержание и обслуживание данного здания.
Также в больницу будет сделан запрос о медицинском заключении о степени тяжести нанесенного вреда здоровью пострадавшей.
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