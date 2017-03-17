Пешеход госпитализирован с двумя переломами в результате ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле (ФОТО)
17 марта 2017, 10:01Происшествия
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16 марта в 10 часов вечера водитель 1993 г. р., управляя автомашиной «ВАЗ-21093», совершил наезд на пешехода 1984 г. р. ДТП произошло на Вагонке около дома №50 по проспекту Дзержинского, сообщает отел пропаганды ГИБДД.
Сюжеты: Нижний Тагил
Пешеход госпитализирован в больницу с переломами голени и бедра левой ноги.
Было установлено, что наружное освещение на данном участке пути частично неисправно. Пострадавший переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, однако водитель не заметил его в темноте.
Фото: отел пропаганды ГИБДД
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