Пожарная машина перевернулась от столкновения с иномаркой в центре Екатеринбурга (ФОТО, ВИДЕО)
17 марта 2017, 09:35Происшествия
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В Екатеринбурге 16 марта около 10 часов вечера произошло ДТП с участием пожарной машины.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщают очевидцы, водитель автомашины «Опель Астра» не уступил дорогу огнеборцам, которые ехали на вызов. От столкновения с легковушкой пожарная машина перевернулась. Незамедлительно на место инцидента прибыла карета скорой помощи.
Как пишет Е1, пострадал один сотрудник МЧС, его госпитализировали с переломом ноги, остальные участники ДТП отделались испугом. На тушение пожара авария не повлияла – на вызов выехала другая бригада.
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Фото и видео: E1.RU
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