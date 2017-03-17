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Сотрудник колонии в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет строгого режима за взятку и мошенничество
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сотрудник колонии в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет строгого режима за взятку и мошенничество

17 марта 2017, 11:00Происшествия
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