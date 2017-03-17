Сотрудник колонии в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет строгого режима за взятку и мошенничество
17 марта 2017, 11:00Происшествия
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В период с февраля по июнь 2015 года сотрудник ГУФСИН Виталий Гримберг, находясь на должности заместителя начальника лечебно-производственной мастерской в исправительном учреждении №51 ГУФСИН Свердловской области, поручил подчиненным внести в смету на услуги по изготовлению металлоконструкций заведомо ложные сведения о количестве продукции, изготавливаемой на территории исправительного учреждения и поставляемой юридическому лицу.
Сюжеты: Нижний Тагил
В результате мошеннических действий Гримберг выручил более 70 тыс. руб., сообщает прокуратура Свердловской области.
Позже осужденный предложил юридическому лицу за создание привилегий при заключении договора и дальнейшем деловом сотрудничестве взятку в размере 240 тыс. руб. В момент получения взятки Гримберга задержали сотрудники УФСБ.
Накануне Нижнетагильский суд вынес решение, по которому сотрудника ГУФСИН признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 7,5 лет в колонии строгого режима со штрафом более 2,4 млн. руб.
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