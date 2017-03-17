Сотрудник колонии в Нижнем Тагиле получил 7,5 лет строгого режима за взятку и мошенничество

Позже осужденный предложил юридическому лицу за создание привилегий при заключении договора и дальнейшем деловом сотрудничестве взятку в размере 240 тыс. руб. В момент получения взятки Гримберга задержали сотрудники УФСБ.

Накануне Нижнетагильский суд вынес решение, по которому сотрудника ГУФСИН признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ и п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Ему назначено наказание в виде 7,5 лет в колонии строгого режима со штрафом более 2,4 млн. руб.