Тагильчанин сгорел на даче в Черноисточинске (ФОТО)

Сгоревший дом находится в Черноисточинске на улице Фрунзе. Сообщение о пожаре поступило в 4:18 утра. Частный дом и надворные постройки на площади 70 квадратных метров практически полностью сгорели. Накануне вечером 66-летний владелец собрал вещи и уехал из Нижнего Тагила в Черноисточинск:

Дом использовался как дача. Жена, вернувшись с работы, в 20 часов созвонилась с ним. Судя по голосу, мужчина был пьян. Соседи также видели мужчину в нетрезвом виде. Пожар обнаружил сосед из дома напротив. Около 4 часов утра он закончил смотреть сериал, выключил свет, и увидел отсветы пожара. Он вызвал пожарных рассказали в отделе надзорной деятельности в Нижнем Тагиле.

Очаг пожара распложен в надворных постройках. Отопительных или электрических приборов там нет. Поэтому пожарные дознаватели предположили, что мужчина был неосторожен при обращении с огнем, что и привело к пожару. По факту пожара ведётся проверка.