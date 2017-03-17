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Здание МВД горит в Екатеринбурге: эвакуировано около 500 человек (ФОТО, ВИДЕО)
Сюжеты:
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Здание МВД горит в Екатеринбурге: эвакуировано около 500 человек (ФОТО, ВИДЕО)

17 марта 2017, 11:25Происшествия
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