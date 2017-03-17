Здание МВД горит в Екатеринбурге: эвакуировано около 500 человек (ФОТО, ВИДЕО)
17 марта 2017, 11:25Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге утром загорелось здание Управления МВД на ул. Фрунзе. Эвакуированы около 500 человек.
Сюжеты: Екатеринбург
Как сообщает Е1, загорелся архив на пятом этаже. К зданию были направлены все пожарные расчеты города, эвакуация людей из здания прошла организованно, пострадавших нет.
На данный момент возгорание ликвидировано силами 22 единиц техники и 67 пожарных. Площадь возгорания составила 10 кв. м. О размерах нанесенного ущерба неизвестно. На месте ЧП работают пожарные дознаватели, которые установят причину пожара.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото и видео: E1.RU
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей