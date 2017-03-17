Жительница Кировграда зарезала сына своего сожителя
17 марта 2017, 08:30Происшествия
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В Кировграде 47-летняя местная жительница обвиняется в убийстве человека.
По данным дела, 4 марта гражданка в ходе застолья вступила в конфликт с 30-летним сыном своего сожителя. В порыве гнева она схватила нож и дважды ударила мужчину. Он скончался от полученных травм на месте происшествия.
Обвиняемая находится под стражей, а тем временем следствие проводит проверки и работает над завершением расследования. Женщину ожидает суд, передает СК РФ по региону.
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