11 человек пострадали из-за поломки подъемника на горнолыжном курорте в Грузии (ФОТО)

Многие люди были вынуждены прыгать на землю, увидев, что происходит впереди. Кто-то доезжал до самого конца и вылетал из кабины из-за сильного разворота кабины.

Из 11 раненых человек – четверо граждан России. Ещё двое приехали на курорт из Украины, также пострадали один швед и один грузин. Среди покалеченных, по предварительной информации, была беременная женщина.

Людей госпитализировали с переломами костей и иными травмами. Эвакуация прошла с участием вертолетов. Россияне отделались лёгкими ушибами и ссадинами.

Фото: открытые интернет-источники

Официальной информации о погибших в результате происшествия нет.

Предварительно сообщается, что причиной ЧП стало отключение электричества или отказ тормозной системы, передаёт издание «Газета.ру».