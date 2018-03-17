Пьяный пациент напал на 24-летнюю девушку-фельдшера в Екатеринбурге
17 марта, 11:30Происшествия
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В столице Урала в Пионерском посёлке на фельдшера скорой помощи напал пациент. Нетрезвый мужчина несколько раз ударил 24-летнюю девушку-медика, а затем попытался её задушить.
Сюжеты: Екатеринбург
ЧП произошло утром 15 марта. Бригада медиков везла в токсикологический центр нетрезвого мужчину с улицы Сулимова. По дороге находившийся ранее в бессознательном состоянии гражданин очнулся и стал буянить. Он дважды ударил медика по лицу, а затем начал душить.
Оттащить пациента помогли коллеги врача, затем они вызвали на место сотрудников полиции. Девушка проехала в отделение полиции, где составила заявление на своего обидчика. Против екатеринбуржца возбудили уголовное дело за побои и угрозу убийством.
В Станции скорой помощи сообщили, что дебошир нанёс их сотруднице травмы лёгкой степени тяжести, передаёт «E1.ru».
Три дня назад в Екатеринбурге пострадала другая женщина медик: её сбил водитель скорой помощи.
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