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Пьяный пациент напал на 24-летнюю девушку-фельдшера в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пьяный пациент напал на 24-летнюю девушку-фельдшера в Екатеринбурге

17 марта, 11:30Происшествия
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