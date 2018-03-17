Пьяный пациент напал на 24-летнюю девушку-фельдшера в Екатеринбурге

ЧП произошло утром 15 марта. Бригада медиков везла в токсикологический центр нетрезвого мужчину с улицы Сулимова. По дороге находившийся ранее в бессознательном состоянии гражданин очнулся и стал буянить. Он дважды ударил медика по лицу, а затем начал душить.

Оттащить пациента помогли коллеги врача, затем они вызвали на место сотрудников полиции. Девушка проехала в отделение полиции, где составила заявление на своего обидчика. Против екатеринбуржца возбудили уголовное дело за побои и угрозу убийством.

В Станции скорой помощи сообщили, что дебошир нанёс их сотруднице травмы лёгкой степени тяжести, передаёт «E1.ru».

Три дня назад в Екатеринбурге пострадала другая женщина медик: её сбил водитель скорой помощи.