На Урале возле ядерного объекта произошло второе за месяц землетрясение
Сегодня, 15:16ПроисшествияФото: pixabay.com
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В Свердловской области зафиксировано второе за месяц землетрясение близ опасных объектов, пишет Ура.ру.
Международная система мониторинга 15 марта зафиксировала толчок магнитудой 3,4 балла. Ранее землетрясение магнитудой три балла произошло около поселка Свободный 8 марта. Там находится 42-я ракетная дивизия.
В Институте геофизики УрО РАН заверили, что подобные землетрясения не представляют опасности. В Новоуральске расположены ядерные объекты, однако они построены с существенным запасом сейсмостойкости, и подобные толчки не должны нанести им урон.
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