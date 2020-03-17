В Екатеринбурге умерла женщина, раненая ножом на детской площадке
Сегодня, 18:50ПроисшествияФото: СУ СКР по Свердловской области
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В больнице Екатеринбурга умерла женщина, которую ранили ножом на детской площадке в микрорайоне Светлый, пишет «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
38-летняя пострадавшая так и не пришла в себя. По версии следствия, на женщину с ножом напал ее сосед. Его задержали в качестве подозреваемого. Очевидцы рассказали, что мужчина требовал вернуть ему ноутбук.
Инцидент произошел 12 марта. На фоне конфликта с женщиной подозреваемый схватил нож. Она попыталась убежать, но он догнал ее на детской площадке и нанес несколько ножевых ударов в шею и грудь. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
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