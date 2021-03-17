14 ударов ножом: эксперты раскрыли детали убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения Каторгина уехала показать свой автомобиль покупателям и пропала. Позже ее тело обнаружили в колодце, а автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинской области. По подозрению были задержаны двое мужчин и женщина. Екатерина Меньшикова, которая, по версии следствия, уговорила Ксению приехать на Уралмаш, для того, чтобы показать машину, сказала, что искренне раскаивается и просит ее простить.