14 ударов ножом: эксперты раскрыли детали убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге

14 ударов ножом: эксперты раскрыли детали убийства Ксении Каторгиной в Екатеринбурге

Сегодня, 13:16ПроисшествияФото: Страница Ксении Каторгиной в соцсети
На суде эксперты рассказали, как была убита Ксения Каторгина. Ей нанесли 14 ударов колющим предметом. Девушка скончалась за 10 минут.

Представитель прокуратуры сообщила, что Ксения погибла от кровопотери в течение 10 минут после ножевых ранений. В ходе экспертизы на теле убитой были найдены девять ранений. В некоторые места орудие убийство заходило несколько раз, тем самым увеличивая разрез. Глубина проникновения достигала 3,1 сантиметра.

Слепые колото-резанные ранения были нанесены в переднюю часть бедра и в область груди. На теле обнаружены кровоподтёки в области висков, носа, верхней губы, передает E1 сообщение представительницы прокуратуры.

14 ранений были нанесены за короткий промежуток времени. После получения ран, девушка уже не могла самостоятельно передвигаться или кричать.

В суде были зачитаны показания автолюбителей, к котором обвиняемые обращались до Ксении. Все они сочли трио подозрительным. Однако, обвиняемые не стали нападать на мужчин.

Напомним, 10 октября 2019 года Ксения Каторгина уехала показать свой автомобиль покупателям и пропала. Позже ее тело обнаружили в колодце, а автомобиль со следами крови нашли у перекупщиков в Челябинской области. По подозрению были задержаны двое мужчин и женщина. Екатерина Меньшикова, которая, по версии следствия, уговорила Ксению приехать на Уралмаш, для того, чтобы показать машину, сказала, что искренне раскаивается и просит ее простить.

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Екатеринбург
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