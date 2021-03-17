20 должников за два дня поймали инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле

В общей сложности, за два дня рейда, сотрудники ДПС поймали 20 должников. В отношении них были составлены административные материалы по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в установленный законом срок). За нарушение им грозит двукратная сумма неоплаченного штрафа, либо арест на 15 суток.