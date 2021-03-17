20 должников за два дня поймали инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле

20 должников за два дня поймали инспекторы ГИБДД в Нижнем Тагиле

Сегодня, 16:01ПроисшествияФото: Отдел пропаганды ГИБДД
За два дня рейда на должников 20 тагильчан, «забывших» оплатить штрафы, попались сотрудникам ДПС, сообщает отдел пропаганды ГИБДД.

16 марта производились сплошные проверки транспорта в Дзержинском районе. За четыре часа инспекторы выявили 10 водителей, имевших долги по штрафам.

В общей сложности, за два дня рейда, сотрудники ДПС поймали 20 должников. В отношении них были составлены административные материалы по статье 20.25 КоАП РФ (неуплата административных штрафов в установленный законом срок). За нарушение им грозит двукратная сумма неоплаченного штрафа, либо арест на 15 суток.

Фото:Отдел пропаганды ГИБДД

Напомним, рейд ГИБДД проходит в Нижнем Тагиле с 15 по 19 марта. Инспекторы работают совместно с ФССП.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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