Два года тюрьмы грозит забравшему из банкомата чужие пять тысяч тагильчанину

Два года тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила, который забрал из банкомата на ВМЗ пять тысяч рублей, забытые другим человеком. Его разыскивает полиция.

В полицию обратился житель Нижнего Тагила. Он снял со своей карты деньги в банкомате на Верхней Черепанова, забрал карту, но пять тысяч рублей забыл в ячейке для выдачи наличных, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское». По камерам видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого. В настоящий момент полицейские устанавливает личность мужчины. Сообщается, что на вид ему около 50-55 лет. Он был одет в куртку синего цвета, серую шапку, темные штаны и спортивную обувь. Фото: МУ МВД «Нижнетагильское» Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в розыске, полицейские просят позвонить по телефону 8 (3435) 97-64-02. Напомним, 17 марта сообщалось об объявлении в федеральный розыск виновницы смертельного ДТП, которое произошло летом 2019 года. Девушка в пьяном виде села за руль и попала в аварию, в который скончался её приятель, а подруга получила тяжелые травмы. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. Она подала апелляцию, но на суд не явилась и скрылась. В федеральный розыск объявлена виновница в смертельном ДТП под Екатеринбургом

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