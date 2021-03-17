Два года тюрьмы грозит забравшему из банкомата чужие пять тысяч тагильчанину

Два года тюрьмы грозит забравшему из банкомата чужие пять тысяч тагильчанину

Сегодня, 15:42ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
Два года тюрьмы грозит жителю Нижнего Тагила, который забрал из банкомата на ВМЗ пять тысяч рублей, забытые другим человеком. Его разыскивает полиция.

В полицию обратился житель Нижнего Тагила. Он снял со своей карты деньги в банкомате на Верхней Черепанова, забрал карту, но пять тысяч рублей забыл в ячейке для выдачи наличных, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».

По камерам видеонаблюдения полицейские выявили подозреваемого. В настоящий момент полицейские устанавливает личность мужчины. Сообщается, что на вид ему около 50-55 лет. Он был одет в куртку синего цвета, серую шапку, темные штаны и спортивную обувь.

Фото:МУ МВД «Нижнетагильское»

Всех, кто обладает информацией, которая может помочь в розыске, полицейские просят позвонить по телефону 8 (3435) 97-64-02.

Напомним, 17 марта сообщалось об объявлении в федеральный розыск виновницы смертельного ДТП, которое произошло летом 2019 года. Девушка в пьяном виде села за руль и попала в аварию, в который скончался её приятель, а подруга получила тяжелые травмы. Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет. Она подала апелляцию, но на суд не явилась и скрылась.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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